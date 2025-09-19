«Броуки» встретятся с Lotus Music в заключительном туре группового этапа элитного дивизиона Кубка Лиги

«Броуки» сыграют с Lotus Music в 3-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги.

Оба клуба пока не обеспечили себе место в плей-офф элитного дивизиона.

WINLINE Кубок Лиги

Элитный дивизион, 3-й тур

19 сентября, пятница

«Броуки » – Lotus Music . Начало – в 16:30.

Матч пройдет в Москве в спортивном городке «Лужники».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.