«Броуки» встретятся с Lotus Music в заключительном туре группового этапа элитного дивизиона Кубка Лиги
«Броуки» сыграют с Lotus Music в 3-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Лиги.
Оба клуба пока не обеспечили себе место в плей-офф элитного дивизиона.
Элитный дивизион, 3-й тур
19 сентября, пятница
«Броуки» – Lotus Music. Начало – в 16:30.
Матч пройдет в Москве в спортивном городке «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
