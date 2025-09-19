2Drots планирует подписать Деспотовича. Экс-форвард «Оренбурга» сейчас свободный агент

Спортивный директор 2Drots Ильдар хочет подписать Джордже Деспотовича.

– Есть ли кандидатуры, которые вы рассматриваете для подписания в ближайшее трансферное окно?

– Деспотович сейчас в Москве, он без команды. Хотелось бы с таким футболистом поработать, так что на днях свяжемся с ним.

– Видишь перспективы в этом трансфере?

– Учитывая, что у нас сейчас ситуация с Курзеневым непонятная, я думаю большой нападающий точно нужен. Он подходит под WINLINE МФЛ .

– Этот трансфер будет возможным, учитывая его финансовые потребности?

– Будем общаться. Сейчас у президентов 2Drots желание выиграть турнир, поэтому нужны хорошие игроки. Думаю, получится найти точки соприкосновения сказал, – сказал спортивный директор 2Drots.

Джордже Деспотович выступал в Мир РПЛ за «Рубин », тульский «Арсенал» и «Оренбург ». На данный момент футболист находится без команды.