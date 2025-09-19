2Drots планирует подписать Деспотовича. Экс-форвард «Оренбурга» сейчас свободный агент
– Есть ли кандидатуры, которые вы рассматриваете для подписания в ближайшее трансферное окно?
– Деспотович сейчас в Москве, он без команды. Хотелось бы с таким футболистом поработать, так что на днях свяжемся с ним.
– Видишь перспективы в этом трансфере?
– Учитывая, что у нас сейчас ситуация с Курзеневым непонятная, я думаю большой нападающий точно нужен. Он подходит под WINLINE МФЛ.
– Этот трансфер будет возможным, учитывая его финансовые потребности?
– Будем общаться. Сейчас у президентов 2Drots желание выиграть турнир, поэтому нужны хорошие игроки. Думаю, получится найти точки соприкосновения сказал, – сказал спортивный директор 2Drots.
Джордже Деспотович выступал в Мир РПЛ за «Рубин», тульский «Арсенал» и «Оренбург». На данный момент футболист находится без команды.