0

2Drots планирует подписать Деспотовича. Экс-форвард «Оренбурга» сейчас свободный агент

Спортивный директор 2Drots Ильдар хочет подписать Джордже Деспотовича.

– Есть ли кандидатуры, которые вы рассматриваете для подписания в ближайшее трансферное окно?

– Деспотович сейчас в Москве, он без команды. Хотелось бы с таким футболистом поработать, так что на днях свяжемся с ним.

– Видишь перспективы в этом трансфере?

– Учитывая, что у нас сейчас ситуация с Курзеневым непонятная, я думаю большой нападающий точно нужен. Он подходит под WINLINE МФЛ.

– Этот трансфер будет возможным, учитывая его финансовые потребности?

– Будем общаться. Сейчас у президентов 2Drots желание выиграть турнир, поэтому нужны хорошие игроки. Думаю, получится найти точки соприкосновения сказал, – сказал спортивный директор 2Drots.

Джордже Деспотович выступал в Мир РПЛ за «Рубин», тульский «Арсенал» и «Оренбург». На данный момент футболист находится без команды.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoДжордже Деспотович
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
logoОренбург
возможные трансферы
logoАрсенал Тула
logo2Drots
logoWinline Медиалига
возможные трансферы
