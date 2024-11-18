Пономарев о победе «Амкала»: «Стыд и позор! Не нужно было опускаться до такого уровня, чтобы какие-то блогеры обыгрывали «Динамо»
«Понятно, что это шоу, со стороны «Динамо» были артисты. Все было сделано для привлечения зрителя, но этот матч ничего из себя не представляет.
Нехорошо, что «Динамо» проиграло. Не нужно было опускаться до такого уровня, чтобы какие-то блогеры обыгрывали московское «Динамо». Стыд и позор! Они подпортили свой статус. Нельзя терять свое лицо, проигрывая блогерам. Эта команда, наверное, так радовалась, что напилась после матча. Наверняка! Еще бы, выиграть у самого «Динамо». Нельзя такое было допускать.
Надо было на ничью договариваться. А у этих блогеров эта победа – самое важное событие в жизни теперь. Сейчас будут рассказывать, что у нас такой футбол, раз блогеры «Динамо» обыгрывают», – сказал бывший защитник ЦСКА.
«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3).
Растерянная Медведева, трешток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» – «Амкал»?
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