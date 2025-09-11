Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»

Андрей Канчельскис усомнился в появлении Алекса Фергюсона в WINLINE Медиалиге.

«Фергюсон в Медиалиге ? Ему оно надо, думаете? У него и так своих забот хватает. Он преподает в университете в Нью-Йорке. Не думаю, что в таком возрасте он будет настроен совершать такие перелеты», – заявил экс-футболист «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что экс-хавбек «МЮ » Луиш Нани присоединился к «Альфа-Банке» из Медиалиги. Португалец дебютирует за клуб в матче против «Амкала » 14 сентября в 14:30 (Мск).

🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье