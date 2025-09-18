«Всем на всех ##### и это нормально. Каждый играет сам за себя, не нужно лицемерить». Егоров о поддержке других медиаклубов

Станос и Дмитрий Егоров обсудили поддержку медиаклубов в матчах с профкомандами.

Станос : «Мне такой вопрос задали: Дима Егоров в ролике сказал, что его никто не поздравляет с победой. Отвечаю – всем в МФЛ друг на друга ##### [без разницы]. Все конкуренты и всем ####### [без разницы]. Вот выиграла «Десятка» кого-то, а ты поздравил?»

Дмитрий Егоров : «Я говорю – все играют друг за друга и мне пофигу, так как и меня никто не поздравляет. Каждый играет сам за себя, не нужно лицемерить. Все болеют друг против друга в Кубке России».

Станос : «Выиграли? Ну и окей. Но чтобы я отметил…»

Егоров : «Допустим какая-то команда выдала много матчей. Значит потенциально больше внимания и больше спонсоров для той команды, а не для твоей. Этому нужно радоваться? Сейчас спонсоров мало. Можно написать, что они молодцы и победили. Всем на всех ##### [без разницы] и это нормально».