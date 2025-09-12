Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ

Леонид Слуцкий и Сергей Овчинников помогут Прокопу с просмотром в проффутболе.

«Учитывая такой высокий уровень оценки, который дает тебе Сергей Иванович и то, что сейчас очень многие клубы ориентированы на медиасоставляющую, я думаю, что организовать просмотр в клуб уровня ФНЛ нам под силу.

Мы постараемся тебе помочь попасть в проффутбол», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа » Леонид Слуцкий .

В 2022 году Прокоп подписал профессиональный контракт с болгарским «Ботевом», однако уже в 2023 году он вернулся в Россию и продолжил карьеру медиафутболиста.

На данный момент Прокоп является игроком «Альфа-Банки», выступающей в WINLINE Медиалиге . С марта клуб тренирует экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников.

В начале сентября полузащитник уехал на просмотр в Кингс Лигу Пике в клубы Касильяса и Агуэро.

