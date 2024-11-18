«Медведева спросила: «Как мне отсюда уйти?» Хотел с ней футболками поменяться, а она сказала, что хочет на память оставить». Фил Воронин о матче с «Динамо»

Комик Фил Воронин поделился эмоциями после матча против «Динамо».

«Получился праздник. Даже если бы не вышел. А так вдвойне праздник. Спасибо за организацию и за идею матча. Мне понравилось все от и до.

Может, из-за свежести впечатлений сегодняшний матч понравился больше, чем в 2022-м. Тогда как будто бы ни мы, ни «Динамо» не понимали, что это такое. Прошлый матч еще днем играли, а сейчас ощущение вечернего шоу.

Было прикольно, что все вышли поиграть. Мы-то с Форзой редко, но выходили играть. А Женя и Павел впервые сыграли. Женя спросила: «Как мне отсюда уйти?» Хотел с ней футболками поменяться, а она отказала. Сказала, что хочет на память оставить.

Что дальше после победы над «Динамо» и в Кубке Лиги? Большой отдых. Это полугодие «Амкала». Запомните! Наконец-то встали на нужные рельсы. Очень рад, что команда, тренер и футбол нашли друг друга», – сказал защитник «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Амкал» обыграл «Динамо» в товарищеском матче (3:2). В составе бело-голубых сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева .

Растерянная Медведева, трешток Лещука и радостный Мостовой. Что было за кадром «Динамо» – «Амкал»?