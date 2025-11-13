«Балтика» вновь пригласила на просмотр форварда «Матч ТВ» Сичкара

«Балтика» вновь пригласила на просмотр футболиста из Медиалиги.

«Балтика» второй раз пригласила на сбор форварда команды WINLINE Медиалиги «Матч ТВ» Игоря Сичкара.

24-летний нападающий уже проходил просмотр в клубе из Калининграда в прошлом месяце.

12 октября «Балтика » разгромила «Матч ТВ » в товарищеском матче (5:0), после чего и было принято решение пригласить Сичкара.

Сичкару 24 года. Он пришел в «Матч ТВ» перед МФЛ-6. В сезоне и Кубке Лиги провел 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

В 2025-м Сичкар еще выступал за любительский «Фанком» из Кирова в FONBET Кубке России (3 матча, 1 гол). Команда должны была играть уже в пятом раунде, но ей было присуждено техническое поражение за участие дисквалифицированного игрока.

Высший уровень, на котором играл Сич в профессиональном футболе, – «Знамя Ногинск» из Второй лиги Б. Форвард провел за клуб 53 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.