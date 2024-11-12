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«###### берет модные слова и ###### ими, чтобы казаться современным». Сибскана ответил Сметанину по поводу «квадроберов»

Сибскана ответил экс-вратарю «Динамо» по поводу «квадроберов».

Ранее Андрей Сметанин высказался о матче против медиакоманды: «Амкал» и 2Drots грозятся «отвозить» «Динамо»? А кто вообще все эти люди – какие-то квадроберы?»

«Очередной бедолага суется в воду, не зная броду. Некий Андрей Сметанин предсказал, что «Динамо» ##### (обыграет) «Амкал» 7:0, потому что «кто вообще все эти люди – какие-то квадроберы?»

С чего начинается ссора? С того, что ##### (чудак) берет модные слова и ###### (раскидывается) ими куда попало, чтобы казаться современным. Но #### (чудак) выглядит всего лишь ###### (чудаком), и потом еще долго люди тычут пальцами и угорают, мол, смотрите как уважаемый раньше скуф обосрался», – написал капитан «Амкала».

Бело-голубые встретятся с «Амкалом», который выиграл Winline Кубок Медиалиги. В финале на «Газпром Арене» была одержана победа над 2Drots (0:0, 5:4 Б).

Матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.

«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Андрея Сибсканы
logoДинамо Москва
logoАндрей Сметанин
logoАмкал
брань
logoАндрей Сибскана
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
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