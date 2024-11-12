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Андрей Сметанин: «Амкал» и 2Drots грозятся отвозить «Динамо»? А кто вообще эти люди – какие-то квадроберы?»

Экс-вратарь «Динамо» Андрей Сметанин высказался о матче против «Амкала».

«Амкал» и 2Drots грозятся «отвозить» «Динамо»? А кто вообще все эти люди – какие-то квадроберы?

Мой прогноз на матч? «Динамо» «отвозит» команду медиафутболистов и квадроберов. В очередной раз.

Счет будет 7:0. А если бы Тюкавин не уехал в сборную, сыграли бы 10:0», – сказал Сметанин.

Бело-голубые встретятся с «Амкалом», который выиграл Winline Кубок Медиалиги. В финале на «Газпром Арене» была одержана победа над 2Drots (0:0, 5:4 Б).

Матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, начало – в 17:00 по московскому времени.

«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАндрей Сметанин
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
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