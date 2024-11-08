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Широков: «Если сборная России забьет команде Медиалиги меньше семи мячей, это будет позором. Медиалига – это Вторая лига по уровню»

Роман Широков высказался о матче против сборной Winline Медиалиги.

– Как отнеслись к потенциальной возможности игры со сборной Медиалиги? 

– Тут и футболисты Медиалиги должны понимать, что им могут забить пятнашку, и футболисты сборной должны понимать, что если забьют команде уровня Второй лиги (а такой уровень у Медиалиги и есть) меньше семи мячей, то это будет позором российского футбола.

Если выходите просто попинать мяч, то этого делать не надо – вы сделаете рекламу Медиалиге. Это Вторая лига по уровню, не надо из нее делать супер-пупер. Из того, что я прочитал, Александр Валерьевич (Дюков) очень мягко, в свойственной ему интеллигентной манере, сказал, что игры этой не будет.

С другой стороны, играть сборной России надо, и не с командой слесарей, при всем уважении. Может быть, и играть не надо со слабыми соперниками, а распланировать так, чтобы матчи были интересными и конкурентными – сыграть со сборной легионеров, потом с молодежкой.

Матч с молодежкой вызвал бы больше интереса и был бы более сложным, чем с Брунеем. Сирия нормально, но не Бруней же. Там вообще есть сборная или матросы приедут? Так же нельзя, лучше вообще не играть этот матч.

Понятно, что сейчас не все хотят играть, но надо искать – возможно, кто-то готов, если заплатить двойную цену? Мы же видим, что за деньги – да, к нам готовы ехать легионеры. Мы ценности Европы не знаем? Дайте им побольше, приедут, – сказал бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Роман Широков.

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с Францией и Нидерландами

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
logoРоман Широков
logoСборная России по футболу
logoВторая лига Б
logoСборная Сирии по футболу
logoсборная Брунея
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
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