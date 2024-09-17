Что известно о сборной России по медиафутболу? Могут сыграть с Голландией и Францией, среди потенциальных тренеров – Гатагов

Все серьезно.

Матч сборной России по футболу против сборной России по медиафутболу – одна из главных тем последних недель. О ней высказывались Александр Дюков (говорил, что медиасборная слабее Вьетнама) и Андрей Лунев (категорически против игры). А президент Медиалиги предложил публичный спор: если «Амкал» пройдет «Аланию» в 1/32 Кубка России, то сборные играют в 2025-м.

Что такое сборная России по медиафутболу? Кто за нее играет? И реален ли матч против сборной России по футболу?

Медиалига провела Суперкубок в ОАЭ, в конце года – Чемпионат мира с Голландией, Мексикой и Францией (приглашают Бекхэма)

Медиалига появилась в 2022-м – в этом же году получила известность и приток топовых команд: «Эгриси» Уткина, «Десятка» Мусагалиева, Fight Nights Гаджиева и «Бей Беги» Джикии и Соболева. В 2023-м лига окончательно закрепилась в России – прошли матчи в «Лужниках» и на десятке стадионов поменьше. В 2024-й лига заходила с новой целью – выйти на международную арену.

Начали с Суперкубка Медиалиги – в Объединенных Арабских Эмиратах, в феврале. Играли в Дубае, на стадионе спортивного комплекса ISD Dubai Sports City. Играли финалисты двух сезонов МФЛ 2023-го: 2Drots, «БроукБойз», «Родина Медиа» и «Титан». Трофей достался «Родине Медиа».

«[Суперкубок] – имиджевая история, которая нужна для того, чтобы показать продукт иностранцам. Я давно занимаюсь международной историей, в этом году она будет реализована. Сам факт, что российский продукт уехал за пределы России, для нас важен», – радовался глава Медиалиги Николай Осипов.

Предполагалось, что сразу после Суперкубка в ОАЭ пройдет чемпионат мира по медиафутболу. Дату выбрали из-за логистики – чтобы часть игроков остались в стране для участия в ЧМ. Изначально про турнир было известно не так много: Осипов рассказывал, что участвует как генменеджер сборной России (о ней – ниже), будут команды из Азии, Европы и Южной Америки. Турнир несколько раз переносили, он обрастал новыми деталями.

В мае Осипов рассказал о знакомстве с представителями медийной сборной США и с Дэвидом Бекхэмом на матче «Интер» Майами. Осипов предложил легенде cтать лицом чемпионата мира. «Я не ожидал положительной реакции, но он сказал: «Да, это классно. Я готов . Согласуем даты, условия, время, а также мое полноценное участие в той роли, которую мы видим». Я бы хотел, чтобы он был почетным президентом или главным действующим лицом».

Предполагалось, что ЧМ пройдет в конце лета, после пятого сезона Медиалиги. Однако турнир снова перенесли. В конце июля Николай Осипов дал большое интервью «Советскому Спорту» и раскрыл новую дату.

«Чемпионат мира стал гораздо ближе, – рассказал Осипов. – Это будет конец этого года либо начало следующего. Скорее – конец этого, потому что начало следующего – это Рамадан. Мы говорим про Дубай как нейтральную территорию проведения, которая может внести корректировки, поэтому хочется метить в эту дату. Мы работу не останавливаем, изучаем инфраструктуру, продумываем логистику, находимся в диалоге с командами.

Самое главное сейчас – показать аудитории, в том числе в нашей стране, что сборная России существует. Что это не просто звук . В середине августа мы хотим провести первый матч национальной команды и показать ее болельщикам, партнерам и спонсорам. Хочется показать, что это может быть, когда не две команды играют, а 16, когда соперником сборной России будет не Армения, например, а США, Франция, Бразилия, Китай, Индия. Если раньше вероятность проведения чемпионата я оценивал как 60 на 40, то сейчас приближаюсь к 80%, что турнир пройдет в конце ноября – начале декабря 2024-го».

Летом партнером Чемпионата мира стала IFA (Международная Ассоциация Дружбы) – Медиалига и IFA подписали меморандум о проведении ЧМ в ноябре-декабре 2024-го.

В том же интервью Осипов назвал потенциальных участников: Франция, Голландия, страны Латинской Америки (отдельно назвал Мексику) и Северной Америки, Таиланд, Индонезия, Китай. Возможно, будут участвовать и сборные США, Аргентины, Бразилии, Казахстана, Армении, Азербайджана и Беларуси – они назывались в более ранних интервью.

Сборную России сформируют на основе сборной Медиалиги: ее игнорируют «Амкал» и 2Drots, проиграла два матча (0:8), собрала 12 тысяч на «Анжи-Арене»

Главный вопрос – что такое сборная России по медиафутболу и кто в ней будет играть?

Уже известно, что основой для медиасборной России станет сборная Медиалиги.

Сборная МФЛ существует с весны 2023-го, провела два матча. В марте в Самаре сыграли против «Крыльев Советов», а в декабре со сборной ФНЛ в Каспийске. Оба раза сборную Медиалиги разгромили 0:4. Зато собрали зрителей: на матч с «Крыльями» продали 3 352 билета, на игру против сборной ФНЛ на «Анжи-Арене» пришло 12 156 – рекорд того сезона для стадиона.

У сборной Медиалиги нет постоянного состава – под каждый матч вызываются новые игроки. На игру с ФНЛ вызвали и экс-профи (Антон Соснин, Дмитрий Тарасов, Павел Деобальд), и медийных (T-Killah, Гуди, Володя XXL). Очевидно, что на международный турнир поедет другой состав. Но какой – пока неизвестно.

В сборной Медиалиги нет игроков 2Drots и «Амкала» . Амкаловцы согласились участвовать в матче против «Крыльев Советов» потому что игра была благотворительной – средства от продажи билетов направили на поддержку Никиты Финито, у которого диагностировали лейкоз. Игроки «Амкала» поехали и на сбор перед матчем со сборной ФНЛ в декабре – но когда выяснилось, что им не гарантировано место, покинули команду.

Президенты 2Drots Жека и Некит с момента появления сборной отказались отпускать в нее игроков и тренеров. Формальная причина – президентов не предупредили о вызове их людей. Но кажется, что 2Drots просто не хотят отдавать своих суперзвезд в команду-конкурент.

«В марте, когда планировалась сборная, Коля Осипов собирал наших игроков без нашего ведома, не обговаривал никакие условия и не выходил на контакт, – объяснял Жека. – Решили не отпускать игроков и сохранять эксклюзивность. У нас есть договоренности с игроками, что они пока не могут участвовать в сборной».

«Я не поддерживаю их решение, – спорил президент «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов. – Мы делаем одно дело, надо помогать друг другу, а они закрылись и делают только свою историю. Сборная МФЛ без игроков 2Drots не слабее. Мы можем сыграть против них. Сборная МФЛ 100% обыграет 2Drots. У нас собраны сильнейшие – T-Killah, Гуди».

При этом в 2Drots не исключают, что отпустят игроков в медийную сборную России. «Отпустим ли мы игроков, если будет сборная России и ЧМ? Надо смотреть какие плану будут у нас, – говорил Некит. – Вдруг, у нас будет матч с командой РПЛ. Но история со сборной России лично мне больше импонирует, чем сборная МФЛ».

Кто возглавит медиасборную? Сослан Гатагов – фаворит, среди кандидатов – главный тренер 2Drots

У сборной Медиалиги нет постоянного главного тренера. Против «Крыльев» рулил Игорь Звездин из «Броуков», а со сборной ФНЛ руководили Игорь Звездин, Алан Гатагов и Александр Будаков.

На пост главного тренера медиасборной России есть три кандидата. Фаворит – Сослан Гатагов. Он в Медиалиге с первого сезона, тренировал «На Спорте» и «Амкал». С «На Спорте» дважды выходил в полуфинал, с «Амкалом» – выбыл в четвертьфинале, но принес клубу первую за три года победу на 2Drots. С недавних пор Сослан без работы: летом он ушел из «Амкала» из-за разногласий с командой.

«Сейчас свободен один из самых талантливых тренеров лиги – Сослан Гатагов, – напомнил Осипов. – Его профессиональный статус не подвергается сомнению, как и его узнаваемость и компетенции. Сейчас, с учетом отсутствия пересечения с личными интересами отдельно взятых коллективов, он является отличной кандидатурой ».

Помимо Гатагова в шорт-лист входят главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов и главный в Rocket Tean Игорь Звездин. Логично: Кузнецов – самый титулованный тренер в медиафутболе, выигрывал с 2D две Медиалиги и Московский Кубок Селебрити. Звездин работал с «БроуБойз» с весны 2023-го и выводил клуб в финалы семи турниров – чемпионами стали уже без него.

Летом 2024-го Звездина назначили главным в молодежной сборной Медиалиги – такая тоже есть. В своем единственном матче она уступила сборная драфта ФНЛ (2:3).

Могут ли сыграть медийная и главная сборная? Осипов верит в это, а РФС считает, что «у Медиалиги не найдутся такие деньги»

Могут ли пересечься две сборные России? Медиалига точно хочет этого.

«Хочу, чтобы вышли Глушенков и Пиняев, которые знают медиафутбол, – признался президент МФЛ Осипов в интервью «Советскому Спорту». – Соболев, Щетинин были на челленджах Медиалиги в Абу-Даби, Крицюк, Адамов. Уверен, они скорее сыграли бы против сборной Медиалиги, чем против Пакистана, Бангладеш и Кубы.

Мне кажется, что он [Валерий Карпин] не закрыт для такого матча. Я думаю, здесь больше вопрос к руководителям российского футбола».

В апреле (еще до интервью Осипова) генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял, что вероятность такого матча не очень высокая.

«К спорту подобная история отношения не имеет, – считает Митрофанов. – Это шоу, которое скорее нужно Медиалиге, чем нам. Не думаю, что у Медиалиги найдутся такие деньги, которые она сможет предложить сборной России. Но они могут попробовать. О каких суммах речь? Это интрига. Пусть предложат, а мы рассмотрим. Давайте посмотрим, во сколько они оценят увеличение своей популярности».

Снова тема потенциально матча двух сборных России появилась в середине сентября. После высказываний вратаря «Динамо» Андрея Лунева (резко против матча со сборной Медиалиги) Николай Осипов предложил спор: если «Амкал» выиграет у «Алании» в 1/32 Кубка России, то сборные играют в 2025-м. «Насколько реален матч сборной России со сборной Медиалиги вне контекста спора? 50 на 50. Если раньше 30 на 70 в пользу того, что нет, то сейчас ближе к пополам», – добавил Осипов.

«Подтверждаю. Как будто бы идет сближение, – поддержал Дмитрий Кортава, технический директор Медиалиги. – Очень было бы круто, если бы так совпало, что не нашлись бы соперники сборной России на ноябрьское окно. Был бы праздник футбола, свои 40-50 тысяч мы бы на этот матч железно собрали. Главное, не упустить момент, когда уже нет смысла в этой игре. Как будто сейчас все подходит к пику, что надо играть».

51 тысяча зрителей на финале, победителю – миллион долларов. Пике уже организовывал чемпионат мира по медиафутболу

Первым Чемпионат мира по медиафутболу провел босс Кингс Лиги Жерар Пике. Турнир проходил в июле 2024-го, в Мексике.

Важная особенность Кингс ЧМ: участвовали не сборные, а клубы. 36 со всего мира, большая часть – из испанской и латиноамериканской Кингс Лиги. Но были и коллективы из Италии (президент – Тотти), Бельгии (Азар), Англии (Рио Фердинанд), Франции (Насри, Менез), Украины (президент – Шевченко, игроки – Коноплянка, Чигринский, Воронин), Турции (Туран), Германии (Гетце).

Мощную команду привезли «Куниспорт» (президент – Агуэро). Сияли Николас Гайтан (4 гола), Жорди Гомес (6 голов и 1 ассист) и экс-игрок московского «Спартака» Николас Пареха. Сам Агуэро забил один мяч.

Президенты других команды (не все) тоже выходили на поляну: у Менеза и Тотти по голу, Насри, Наингголан, Коноплянка остались без результативных действий. Эден Азар вместе с братом Итаном (выступает в третьем дивизионе Бельгии) тоже уехали без голов и ассистов.

Победила команда «Порсиньос» (за нее ранее выступал Роналдиньо), и получила миллион долларов. Финал проходил в городе Гваделупа на стадионе Estadio BBVA Bancomer и собрал 51 273 зрителя.

В начале сентября Пике анонсировал новый турнир – King World Nations Cup. Это чемпионат мира, но уже среди медийных сборных: Аргентины, Испании, Германии, Бразилии и других команд. Презентовали турнир видео с Ямалем и Винисиусом.

Дата и место проведения пока неизвестны. Пике сообщил, что турнир будет разогревом перед ЧМ-2026.

Похоже, у чемпионата мира от российской Медиалиги появился конкурент.

51 тысяча на финале, миллион долларов победителю. Первый ЧМ по медиафутболу – каким он был?

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Фото: Winline Медиалиги; телеграм-канал сборной России по футболу; Gettyimages/Emma McIntyre, Hector Vivas; РИА Новости /Максим Богодвид