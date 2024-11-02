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Тюкавин о том, устраивает ли уровень Брунея и Сирии: «Да. Будем играть, отлично»

Константин Тюкавин высказался относительно матчей с России с Брунеем и Сирией.

Команда Валерия Карпина встретится с Брунеем и Сирией в товарищеских матчах.

– Как воспринял то, что сборная будет играть с Брунеем и Сирией?

– Отлично. Будем играть.

– Уровень соперников устраивает?

– Да.

– Знаете кого-то конкретно из этих команд?

– Нет, – сказал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: &laquo;РБ Спорт&raquo;
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