Тюкавин о том, устраивает ли уровень Брунея и Сирии: «Да. Будем играть, отлично»

Константин Тюкавин высказался относительно матчей с России с Брунеем и Сирией.

Команда Валерия Карпина встретится с Брунеем и Сирией в товарищеских матчах.

– Как воспринял то, что сборная будет играть с Брунеем и Сирией?

– Отлично. Будем играть.

– Уровень соперников устраивает?

– Да.

– Знаете кого-то конкретно из этих команд?

– Нет, – сказал нападающий «Динамо » Константин Тюкавин .