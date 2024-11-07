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Агент Тюкавина: «За сборную Костя готов даже против Медиалиги играть»

Алексей Сафонов рассказал, что Константину Тюкавину не важно с кем играть.

«Наверное, Бруней думал, что они приедут со сборной Медиалиги играть. Что касается Кости, когда ты выходишь в майке с гербом России, у тебя это вызывает уважение. Тема не обсуждается, не Костя и не Карпин выбирают соперников. Это должны на верхах решать. За сборную Костя готов даже против Медиалиги играть, если его вызовут.

Он играет за герб, как играет за динамовский ромбик. Костя иногда расстраивается, когда кто-то не до конца выкладывается, для это не голые слова, что он и играет за эмблему. Так и здесь. Он же не будет выбирать, мол, с этой командой сыграю, а с этой нет», – сказал футбольный агент.

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
Алексей Сафонов
logoсборная Брунея
logoКонстантин Тюкавин
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
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