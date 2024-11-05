Алексей Миранчук высказался о соперниках сборной России.

В ноябре команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).

– Скоро перерыв на сборные. Собираешься ехать?

– Официального объявления состава еще, по-моему, не было. Но если попаду в список, конечно, поеду.

– Как относишься к таким соперникам, как пресловутый Бруней?

– Тут можно говорить что угодно. Но мы уже на протяжении долгого времени играем не против тех соперников, с которыми хотелось бы сыграть.

Понятно, что делается все возможное, чтобы найти хоть каких-то оппонентов. Мы тут просто заложники ситуации. Наше дело – выходить и играть с теми, кто есть, – сказал полузащитник «Атланты » Алексей Миранчук .

Миранчук о Малиновском: «Руслан первым помогал мне адаптироваться в «Аталанте». Моя благодарность не стала бы меньше, даже если сейчас мы не пожали бы руки. Все прекрасно понимаю»