Миранчук о сборной: «Мы – заложники ситуации. Делается все возможное, чтобы найти хоть каких-то соперников. Наше дело – выходить и играть с теми, кто есть»
В ноябре команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).
– Скоро перерыв на сборные. Собираешься ехать?
– Официального объявления состава еще, по-моему, не было. Но если попаду в список, конечно, поеду.
– Как относишься к таким соперникам, как пресловутый Бруней?
– Тут можно говорить что угодно. Но мы уже на протяжении долгого времени играем не против тех соперников, с которыми хотелось бы сыграть.
Понятно, что делается все возможное, чтобы найти хоть каких-то оппонентов. Мы тут просто заложники ситуации. Наше дело – выходить и играть с теми, кто есть, – сказал полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук.
Миранчук о Малиновском: «Руслан первым помогал мне адаптироваться в «Аталанте». Моя благодарность не стала бы меньше, даже если сейчас мы не пожали бы руки. Все прекрасно понимаю»
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