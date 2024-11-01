«Лучше сыграть с Медиалигой, чем с любителями из Брунея. Будет большой интерес внутри страны». Булатов о сопернике сборной России

Виктор Булатов предложил сборной России сыграть с медиафутбольной командой.

– Появилась информация, что со сборной России сыграют не основная сборная Великого Брунея, а полулюбители. Стоит ли сборной Карпина проводить матчи с любителями аж из Брунея?

– Если речь идет о любителях, то, конечно, не стоит. Со второй командой не надо играть.

– Даже не стоит выходить и устанавливать какой-то рекордный счет, который войдет во все книги рекордов? Просто отказаться от игры?

– Сначала надо, наверное, какие-то гарантии взять с Брунея, что они привезут основную команду. Какой-то диалог же возможен с ними. Руководство сборной Брунея должно оповестить, кого собираются привезти. Исходя из этого уже, наверное, принимать решение. Но с любителями точно не стоит играть. И вот эти результаты 30:0 или 40:0 – это просто зря потраченное время.

– Вы играли против команды Медиалиги как тренер. Как вы видели уровень Медиалиги, что эта команда себя представляет? Как относитесь к возможному матчу сборной Карпина против сборной Медиалиги? Это лучше, чем играть с любителями из Брунея?

– Если сопоставлять Медиалигу и любителей, то, конечно, мне кажется, что лучше сыграть с Медиалигой. Во-первых, это привлечет большой интерес внутри страны. Все-таки у медиакоманд большая аудитория. Даже с этой точки зрения, в плане рекламы, привлечения какого-то внимания болельщицкого, конечно, лучше было бы сыграть со сборной Медиалиги.

Понятно, здесь уровень тоже несопоставим, но не настолько, насколько это будет с уровнем любителей из Брунея. В Медиалиге есть какие-никакие, но все-таки достойные ребята, которые играли и в Премьер-лиге. Какую-то крепкую сборную из них можно собрать, – сказал бывший полузащитник «Спартака » и сборной России.

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