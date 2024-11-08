Пономарев о Дзюбе и рекорде по голам за сборную: «Карпин правильно его не вызвал, не надо заниматься благотворительностью. Время Артема давно ушло, раньше надо было забивать»
Ранее 36-летний форвард «Акрона» заявил: «Мне, конечно, хотелось бы, чтобы вызвали хотя бы на одну‑две игры и дали шанс заковырять любой гол. И желательно против более‑менее нормальной сборной». Дзюба делит первое место по голам за сборную России с Александром Кержаковым, у обоих по 30 голов.
«Карпин правильно поступил, что не вызвал Дзюбу в сборную России. В матчах с Брунеем и Сирией Артем мог бы забить много мячей и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Но не надо заниматься благотворительностью. Это безобразие. Что было, то прошло. Я поддерживаю решение Валерия Георгиевича.
Дзюба мечтал побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории сборной России? Мечтать любой может. В свое время нужно было забивать. А его время давно ушло.
Можно проводить Артема из национальной команды. Чисто символически выпустить на поле и тут же заменить. Мы Игоря Нетто так провожали в свое время», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.
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