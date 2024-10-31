Дзюба об игре сборной России с Медиалигой: «Если сборная выйдет в лучшем составе, у команды Медиалиги ноль шансов»

Артем Дзюба высказался о матче против сборной Winline Медиалиги.

– Насколько, по твоему мнению, стали негативно относиться к Медиалиги после ситуации с дракой на трибуне?

– Думаю, сильно. Это придает какой-то интерес, но больше, наверное, сейчас негативный.

– То есть если сборная России думала, что, возможно, мы когда-то сыграем, то сейчас они посмотрят: «Не, вот с этими типами мы играть не будем».

– Думаю, так и будет. Думаю, смысла вообще в этой игре нет. С одной стороны, может быть, это прикольно было бы, но в целом это неконкурентоспособно.

– То есть это просто разгон, что сборная Медиалиги может дать бой сборной России?

– Конечно, разгон. Без шансов. Это то же самое, что какая-нибудь российская команда соберется играть с мадридским «Реалом» в выставочной игре, и для нас это будет матч жизни, а для них это будет: «Поскорей бы эта игра закончилась».

Если им запретят замены делать, думаю, они даже не поймут, в какую сторону бежать, потому что там другие скорости будут. Если в лучшем составе выйдет сборная России без экспериментальных и всяких залетных товарищей, то вообще шансов ноль, – сказал нападающий «Акрона».

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