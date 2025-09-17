Егоров о конфликте с фанатом: «Какой-то чувак стал провоцировать, начал говорить: «Извинись перед «Банкой». Я его нахер послал. Думаю, следующий матч у «Банки» будет без зрителей»

Дмитрий Егоров рассказал о конлфикте с фанатом «Альфа-Банки».

Во время матча «БроукБойз» – Lit Energy между Егоровым и болельщиком «Банки» произошла словесная перепалка. Дэн Безопасность вывел фаната со стадиона.

«Какой-то чувак подошел, начал мне какие-то вопросы задавать. Начал говорить: «Извинись перед «Банкой».

Зачем провоцировать, когда другая команда играет? Хочешь что-то сказать – подойди после игры, скажи: «Дмитрий, здравствуйте. Вы сказали, что на «Банку» пришло мало болельщиков. Что вы можете по этому поводу сказать? Сегодня у вас немного болельщиков». Я бы ему ответил, что у нас люди учатся днем, студенты, работают, потому что они чуть старше. Поэтому среди рабочего дня, в 16:00, на стадион попасть могут с трудом. Идет учебный год.

А если молодой человек хочет провоцировать... На что эта провокация может быть направлена? На то, чтобы я ответил жестко. Я ответил типа: «Иди нахер отсюда». Он начал ответные оскорбления, наверное, рассчитывал, что я его ударю, чтобы «Броуки » понесли какое-то наказание.

Но, так как я хитрый молодой человек, я позвал Дэна Безопасность, и он вывел этого молодого человека за территорию стадиона. Думаю, что следующий матч «Банка » без зрителей сыграет.

Многие знают, что можно спровоцировать «Броуков», и будут этим пользоваться», – сказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.