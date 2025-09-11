Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски

Марко Ройс стал президентом клуба Legacy Ballers в медиалиге Лукаса Подольски.

Бывший капитан дортмундской «Боруссии » Марко Ройс возглавил медиафутбольный клуб Legacy Ballers в немецкой Baller League. 34-летний немецкий полузащитник, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси » в MLS , совместит профессиональную карьеру с руководством медиакоманды.

Ройс стал одним из самых известных президентов лиги, присоединившись к таким звездам как Кристоф Крамер , Макс Крузе и Кевин-Принс Боатенг . Baller League – один из самых популярных медиафутбольных проектов в Европе, хотя и столкнулась с критикой со стороны профессиональных клубов из-за переманивания игроков.

Немецкая лига, основанная Лукасом Подольски и Матсом Хуммельсом , проводит матчи в формате 6 на 6 с уникальными правилами: ограничения на касания мяча в концовке, голы с дальней дистанции за два очка, а также пенальти после трех угловых.

Первый сезон турнира собрал 13 тысяч зрителей в финале, а общая аудитория в соцсетях превышает 900 тысяч подписчиков.

