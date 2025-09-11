0

Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски

Марко Ройс стал президентом клуба Legacy Ballers в медиалиге Лукаса Подольски.

Бывший капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс возглавил медиафутбольный клуб Legacy Ballers в немецкой Baller League. 34-летний немецкий полузащитник, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси» в MLS, совместит профессиональную карьеру с руководством медиакоманды.

Ройс стал одним из самых известных президентов лиги, присоединившись к таким звездам как Кристоф Крамер, Макс Крузе и Кевин-Принс Боатенг. Baller League – один из самых популярных медиафутбольных проектов в Европе, хотя и столкнулась с критикой со стороны профессиональных клубов из-за переманивания игроков.

Немецкая лига, основанная Лукасом Подольски и Матсом Хуммельсом, проводит матчи в формате 6 на 6 с уникальными правилами: ограничения на касания мяча в концовке, голы с дальней дистанции за два очка, а также пенальти после трех угловых.

Первый сезон турнира собрал 13 тысяч зрителей в финале, а общая аудитория в соцсетях превышает 900 тысяч подписчиков.

Медиафутбол везде. Пике проводит ЧМ, играют на стадионах «Барсы» и «Юве», свои турниры у Крооса и Кака

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: инстаграм Марко Ройса
logoБоруссия Дортмунд
logoМарко Ройс
logoЛос-Анджелес Гэлакси
logoМЛС
logoМатс Хуммельс
logoЛукас Подольски
logoТони Кроос
logoКингс Лига
мировой медиафутбол
logoбундеслига Германия
