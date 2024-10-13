«Со сборной России никто не хочет играть. Кто их переломает, кому они на хрен нужны?» Кузнецов о матче с командой Медиалиги
Дмитрий Кузнецов высказался о возможном матче сборных России и Winline МФЛ.
– Мне вообще все равно, захотят играть с Медиалигой, сыграем, захотят с Брунеем – пусть с Брунеем выходят. А потом Медиалига с Брунеем сыграет. Мне вообще все равно, с кем они соперничают, у них своя подготовка, у нас своя. Все говорят, а взяли бы да сыграли с нами. Какая разница, с кем выходить? Со сборной России никто не хочет играть.
– В сборной боятся, что вы их переломаете.
– Да кто их переломает? Они сами говорят, что у нас футболисты играют с опытом в РПЛ и ФНЛ, а потом боятся, что мы их переломаем. Кому они на хрен нужны?
– Сборная Медиалиги сильнее Брунея?
– А я откуда знаю? Это надо сыграть, – заявил главный тренер 2Drots.
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «РБ Спорт»
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