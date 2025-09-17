6

Макеев о «Динамо»: «У Карпина все пойдет хорошо, и команда начнет выигрывать»

Евгений Макеев считает, что Валерий Карпин справится со сложностями в «Динамо.

– Верите, что Валерий Карпин с «Динамо» преодолеет тот кризис, что у него был в первые месяцы работы в команде?

– Это как у «Спартака». Сначала проигрываешь несколько матчей подряд, потом выигрываешь несколько подряд. Не факт, что «Динамо» не начнет сейчас подряд все выигрывать. Бывает, что от матча к матчу разные результаты.

Не бывает такой формулы, по которой ты бы постоянно побеждал. Это футбол – здесь играют живые люди. Вполне вероятно, что «Динамо» сейчас начнет выигрывать и у Карпина все пойдет хорошо, – сказал защитник «БроукБойз».

Бело-голубые занимают 9-е место с 9 очками после 8 туров Мир РПЛ.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Известия»
