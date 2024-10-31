Дюков об игре сборной России со Медиалигой: «Матчи с официальными командами в приоритете»
– Как относитесь к медиафутболу? Возможен ли матч со сборной Медиалиги в будущем?
– Это феномен, который интересен многим болельщикам. Многие следят за медиафутболом. Он позволяет экспериментировать и пробовать новые форматы, например, чистое игровое время. Безусловно, это представляет интерес. Медиалига способствует продвижению футбола. Мы делаем одно важное дело.
Что касается проведения матча, то в данный момент игры с официальными сборными для нас в приоритете. Приняли такое решение, исходя из обсуждения с тренерским штабом сборной. В этих играх мы набираем очки в зачет рейтинга ФИФА. В будущем гипотетически можем вернуться к обсуждению возможности проведения этого матча.
– Почему нельзя было провести такой матч, когда стало понятно, что игры со сборной Пакистана не будет?
– Мы планировали провести матч с командой Пакистана, но, к сожалению, произошла форс‑мажорная ситуация. Чтобы подготовить такие матчи, как с Медиалигой, нужно время, – сказал глава РФС.
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с Францией и Нидерландами
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