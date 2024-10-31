Александр Дюков высказался о матче против сборной Winline Медиалиги.

– Как относитесь к медиафутболу? Возможен ли матч со сборной Медиалиги в будущем?

– Это феномен, который интересен многим болельщикам. Многие следят за медиафутболом. Он позволяет экспериментировать и пробовать новые форматы, например, чистое игровое время. Безусловно, это представляет интерес. Медиалига способствует продвижению футбола. Мы делаем одно важное дело.

Что касается проведения матча, то в данный момент игры с официальными сборными для нас в приоритете. Приняли такое решение, исходя из обсуждения с тренерским штабом сборной. В этих играх мы набираем очки в зачет рейтинга ФИФА. В будущем гипотетически можем вернуться к обсуждению возможности проведения этого матча.

– Почему нельзя было провести такой матч, когда стало понятно, что игры со сборной Пакистана не будет?

– Мы планировали провести матч с командой Пакистана, но, к сожалению, произошла форс‑мажорная ситуация. Чтобы подготовить такие матчи, как с Медиалигой, нужно время, – сказал глава РФС.

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