«Для меня «Амкал» – это закрытая тема. Не хочу обсуждать». Мусагалиев о Швагиреве

Азамат Мусагалиев рассказал про конфликт с вратарем «Амкала».

«После нашего матча с «Амкалом», я подошел к Швагиреву лоб в лоб, протянул ему руку со словами: «Спасибо за игру!» Он проигнорировал, причем демонстративно это сделал, максимально показав: «Я с тобой здороваться не буду!»

Сегодня мимо нашей раздевалки проходит Максим Швагирев. Видит меня и говорит: «Вот, когда я вижу, тогда здороваюсь». Такая отмазка.

У меня вопросов к этому нет. Тема футбольного клуба «Амкал» закрыта для меня. Не весь клуб и не болельщики этого клуба, а представители, которые выпячивают себя, бьют в грудь и вытаскивают себя с мнением от всего клуба «Амкал». Не хочу это обсуждать никак», – заявил президент ФК «10».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал ФК «10»
