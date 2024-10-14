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«Сборной России стоило сыграть с командой Медиалиги». Сычев о несостоявшемся матче

Дмитрий Сычев высказался о матче против сборной Winline Медиалиги.

«Это очень тонкий вопрос. Наверное, стоило бы, для болельщиков это был бы очень качественный и интересный инфоповод. Мы бы соединили разные составляющие футбола: профессиональный и медийный. Нельзя отрицать, что к медийному футболу сейчас приковано очень много внимания. У них есть ниша, которую они заполняют.

Честно говоря, это спорный вопрос и у меня нет однозначного ответа на него, потому что главной команде страны сейчас нужен спарринг, а не шоу. Я не глубоко погружен в медиафутбол, поэтому не знаю, достойны ли они составить конкуренцию.

Надо спрашивать у руководителей нашего футбола и у главного тренера о том, нужен этот матч или нет. В плане картинки, конечно, было бы очень классно, потому что соперников нет и мы бы заполнили эту нишу ярким матчем, было бы очень много контента, который может и умеет создавать Медиалига», – сказал бывший нападающий «Локомотива».

Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с Францией и Нидерландами

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Metaratings
logoДмитрий Сычев
logoСборная России по футболу
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
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