«Сборной России стоило сыграть с командой Медиалиги». Сычев о несостоявшемся матче

Дмитрий Сычев высказался о матче против сборной Winline Медиалиги.

«Это очень тонкий вопрос. Наверное, стоило бы, для болельщиков это был бы очень качественный и интересный инфоповод. Мы бы соединили разные составляющие футбола: профессиональный и медийный. Нельзя отрицать, что к медийному футболу сейчас приковано очень много внимания. У них есть ниша, которую они заполняют.

Честно говоря, это спорный вопрос и у меня нет однозначного ответа на него, потому что главной команде страны сейчас нужен спарринг, а не шоу. Я не глубоко погружен в медиафутбол, поэтому не знаю, достойны ли они составить конкуренцию.

Надо спрашивать у руководителей нашего футбола и у главного тренера о том, нужен этот матч или нет. В плане картинки, конечно, было бы очень классно, потому что соперников нет и мы бы заполнили эту нишу ярким матчем, было бы очень много контента, который может и умеет создавать Медиалига», – сказал бывший нападающий «Локомотива».

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