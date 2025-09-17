15 тысяч билетов продано на матч 2Drots – Lit Energy в Минске. Осипов сообщил, что возможен рекорд посещаемости стадиона

Николай Осипов рассказал о ходе продаж билетов на матч 2D – Lit Energy в Минске.

Игра 3-го тура WINLINE Кубка Медиалиги пройдет 20 сентября в столице Беларуси на Национальном футбольном стадионе, начало – в 18:00 (мск).

«В Минске продано уже 15 000 билетов. Осталось 3 дня до матча.

Возможен новый рекорд арены по посещаемости», – отметил президент МФЛ.

Национальный стадион в Минске был открыт летом этого года. Рекорд посещаемости был установлен на матче открытия арены между молодежными сборными Беларуси и Китая – по официальным данным, его посетили 33 145 зрителей.