  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Нани о снюсе: «Однажды попробовал, а через две минуты не понимал, день или ночь на дворе. После этого – никогда»
19

Нани о снюсе: «Однажды попробовал, а через две минуты не понимал, день или ночь на дворе. После этого – никогда»

Нани рассказал, как в первый и последний раз попробовал снюс.

– Профессиональные футболисты любят кальян, употреблять табак, снюс. Твое мнение об этом?

– Я отношусь к этому негативно. Если ты настоящий профессионал, выступающий на топ-уровне, ты не можешь курить и пить.

Я знаю, что некоторые игроки используют снюс, чтобы расслабиться, Мне кажется, что лучше находить безопасные варианты, насколько это возможно: витамины, добавки, которые могут положительно повлиять на твое самочувствие и на твою игру.

Выступая на столь высоком уровне, ты не можешь пить и курить. Сейчас, может, ты не почувствуешь употребление, но в будущем это даст о себе знать.

Я однажды попробовал снюс 9-10 назад лет в Турции и после этого сказал себе: «Никогда». Я закинул, а через две минуты не понимал, на дворе день или ночь. 

Помню, Уэйн Руни постоянно закидывал. Из-за этого изнашивается тело, это не для меня, мое тело не воспринимает никотин, – сказал бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.

14 сентября чемпион Европы сыграл в WINLINE Кубке Медиалиги в составе ФК «Альфа-Банка» и отметился голом с пенальти.

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Алексея Гасилина
logoМанчестер Юнайтед
logoУэйн Руни
logoАльфа-Банка
logoWinline Кубок Медиалиги
ЗОЖ
logoНани
logoЗдоровье
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Егоров о конфликте с фанатом: «Какой-то чувак стал провоцировать, начал говорить: «Извинись перед «Банкой». Я его нахер послал. Думаю, следующий матч у «Банки» будет без зрителей»
56 минут назад
Макеев о «Динамо»: «У Карпина все пойдет хорошо, и команда начнет выигрывать»
9сегодня, 13:53
Нани о Фергюсоне: «Было страшно, когда он подходил и кричал: «Ты – никто, ты должен делать больше»
14сегодня, 13:35
«Со Смоловым и Ари можем дойти до команд РПЛ». Макеев о выступлении в FONBET Кубке России
1сегодня, 12:07
«Чтобы привезти Роналдиньо, нам назвали сумму в 20 млн рублей». Комик Воронин о бразильце
19сегодня, 11:38
Макеев о «Спартаке»: «Команда неплохо выглядит. Если дальше так продолжат, то могут зацепиться за высокие места»
11сегодня, 10:41
Приезд Нани в Медиалигу стоил около 50 тысяч долларов. Экс-хавбек «МЮ» сыграл за «Альфа-Банку» против «Амкала» и забил гол
20сегодня, 09:06
Дмитрий Егоров: «Маврин смотрелся не хуже Нани, притом разница у них – 2 года, и Вася никогда не играл в профи»
10вчера, 20:37
«СиндЕкат» и «Амкал» в Екатеринбурге, 2Drots против Lit Energy в Минске. Расписание Кубка Медиалиги
вчера, 19:09
Нани получил премию «Добряк на вайбе» – за полный стадион в Москве, заряд на русском языке и фирменные финты
7вчера, 18:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
611 сентября, 12:36
Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски
11 сентября, 11:30
Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»
211 сентября, 10:08
Экс-голкипер владимироского «Торпедо» Марков – игрок «Краснодара». Недавно его выгнали из клуба Второй лиги за интервью перед кубковым матчем с 2Drots
810 сентября, 19:03
«Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста». «Салют» ответил своему нападающему, который дал интервью перед кубковым матчем с «Амкалом»
310 сентября, 16:42
«Когда я получил травму в матче с ЦСКА, Головин играл жестко, но не специально. Не держу обид». Ари о стычках на поле
210 сентября, 14:48