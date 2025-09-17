Нани о снюсе: «Однажды попробовал, а через две минуты не понимал, день или ночь на дворе. После этого – никогда»

Нани рассказал, как в первый и последний раз попробовал снюс.

– Профессиональные футболисты любят кальян, употреблять табак, снюс. Твое мнение об этом?

– Я отношусь к этому негативно. Если ты настоящий профессионал, выступающий на топ-уровне, ты не можешь курить и пить.

Я знаю, что некоторые игроки используют снюс, чтобы расслабиться, Мне кажется, что лучше находить безопасные варианты, насколько это возможно: витамины, добавки, которые могут положительно повлиять на твое самочувствие и на твою игру.

Выступая на столь высоком уровне, ты не можешь пить и курить. Сейчас, может, ты не почувствуешь употребление, но в будущем это даст о себе знать.

Я однажды попробовал снюс 9-10 назад лет в Турции и после этого сказал себе: «Никогда». Я закинул, а через две минуты не понимал, на дворе день или ночь.

Помню, Уэйн Руни постоянно закидывал. Из-за этого изнашивается тело, это не для меня, мое тело не воспринимает никотин, – сказал бывший хавбек «Манчестер Юнайтед » и сборной Португалии .

14 сентября чемпион Европы сыграл в WINLINE Кубке Медиалиги в составе ФК «Альфа-Банка » и отметился голом с пенальти.

