Красная карточка Маврина оставлена в силе. Хавбек «Амкала» был удален за оскорбление судьи Жилинского
Удаление Василия Маврина оставлено в силе.
Полузащитник «Амкала» получил прямую красную карточку в матче WINLINE Кубка Медиалиги против «Альфа-Банки» (3:1).
35-летний хавбек оскорбил главного арбитра Дмитрия Жилинского и за это был удален с поля во втором тайме.
«Амкал» подал апелляцию на дисквалификацию, но красная карточка в итоге не была отменена.
Таким образом, Маврин пропустит игру 3-го тура Кубка Лиги против «СиндЕката» в Екатеринбурге.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
