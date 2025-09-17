Красная карточка Маврина оставлена в силе. Хавбек «Амкала» был удален за оскорбление судьи Жилинского

Удаление Василия Маврина оставлено в силе.

Полузащитник «Амкала » получил прямую красную карточку в матче WINLINE Кубка Медиалиги против «Альфа-Банки» (3:1).

35-летний хавбек оскорбил главного арбитра Дмитрия Жилинского и за это был удален с поля во втором тайме.

«Амкал» подал апелляцию на дисквалификацию, но красная карточка в итоге не была отменена.

Таким образом, Маврин пропустит игру 3-го тура Кубка Лиги против «СиндЕката » в Екатеринбурге.