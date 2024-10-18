Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
«Игра сборной Медиалиги и сборной России? Я ничего плохого не вижу. Лучше с ней сыграть или со сборной Первой лиги, чем со сборной Пакистана, условно говоря. Я не думаю, что там уровень футболистов выше, чем у нас в Медиалиге или в Первой лиге.
Матчи с Вьетнамом и Таиландом интереса у меня не вызывают. Хотя мы понимаем, что нам не сильно приходится выбирать с командами, с кем мы можем сыграть.
Сборная должна существовать, тренироваться, проводить товарищеские матчи, но надо посмотреть соперников посильнее», – сказал экс-футболист «Урала», а ныне игрок медиафутбольной команды «СиндЕкат» Артем Фидлер.
«СиндЕкат» участник Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили – турнир, проходящий осенью, в котором выступают команды, не попавшие в Winline Кубок Медиалиги.
Сборная Медиалиги все-таки может сыграть с Россией. Планируют в 2025-м, хотя Головин и Колосков против
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с Францией и Нидерландами
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