Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»

Артем Фидлер высказался о матче против сборной Winline Медиалиги.

«Игра сборной Медиалиги и сборной России? Я ничего плохого не вижу. Лучше с ней сыграть или со сборной Первой лиги, чем со сборной Пакистана, условно говоря. Я не думаю, что там уровень футболистов выше, чем у нас в Медиалиге или в Первой лиге.

Матчи с Вьетнамом и Таиландом интереса у меня не вызывают. Хотя мы понимаем, что нам не сильно приходится выбирать с командами, с кем мы можем сыграть.

Сборная должна существовать, тренироваться, проводить товарищеские матчи, но надо посмотреть соперников посильнее», – сказал экс-футболист «Урала», а ныне игрок медиафутбольной команды «СиндЕкат» Артем Фидлер.

«СиндЕкат» участник Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили – турнир, проходящий осенью, в котором выступают команды, не попавшие в Winline Кубок Медиалиги.

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