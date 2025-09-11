  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»
1

Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»

Президент «Амкала» Герман Эль Классико похвалил нападающего «Салюта» Давида Гагуа.

«Очень приятный парень. Давид, респект тебе большой. Он еще и забивной: 20 матчей сыграл, 5 мячей забил, 2 голевушечки отдал. 18 лет чуваку. Надеюсь, у тебя все будет топово в профессиональном футболе, но если что, ты знаешь, где нас искать», – заявил президент «Амкала».

Также Герман положительно отозвался о президенте «Салюта» Александре Кокореве: «Президент «Салюта» оказывается тоже клевый мужик. Мне кажется, что сообщение «Салюта» про увольнение Давида – это просто шутка. Постебались над своим же футболистом. Все, что я прочитал, суперположительная реакция».

Ранее вингер «Салюта» рассказал о большом желании сыграть с «Амкалом» и похвалил команду за перформансы. Официальный аккаунт «Салюта» в комментариях шуточно ответил Гагуа: «Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста».

«Амкал» встретится с белгородским «Салютом» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России 11 сентября в 17:00 (мск). Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий». За медиакоманду сыграет 70-летний советник председателя «Зенита» Александр Медведев.

Ари – в «Броуках», Медведев сыграет за «Амкал» – в 70 лет! Медиаклубы готовятся к кубковым матчам

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твитч-канал Германа Эль Класико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
«Сатурн» встретится с «БроукБойз» в FONBET Кубке России. За «Броуков» дебютирует экс-форвард сборной России Ари. Также за клуб вновь сыграет Смолов
5сегодня, 09:09
«Амкал» примет «Салют» в FONBET Кубке России. За медиакоманду сыграет 70-летний советник председателя «Зенита» Медведев
7сегодня, 08:43
Нани сыграет за «Альфа-Банку» из Медиалиги
36вчера, 13:17
70-летний советник председателя «Зенита» Медведев провел тренировку с «Амкалом»
20вчера, 10:16Видео
«РФС сказал, что если хотя бы 7 человек не в больнице, надо играть». «Броукам» Смолова отказали в переносе матча с «Сатурном», несмотря на массовое отравление
259 сентября, 19:31
Президент ФК «10» Мусагалиев: «После игры Галицкий сказал, что нужен третий матч с «Краснодаром»
69 сентября, 18:50
Шера о словах Некита про бывших игроков 2Drots в ФК «10»: «Он этой фразой чуть ##### пацанов, которые у него в команде. Мы с этого посмеялись»
9 сентября, 17:51
«СиндЕкат» и «Амкал» сыграют в Екатеринбурге. В МФЛ-6 команда из Свердловской области дважды играла дома и оба раза победила
9 сентября, 16:10
Юрий Газинский: «Зачем мне Медиалига? Друзья позвали в первенство Краснодарского края – почему не побегать? У нас изумрудная поляна»
299 сентября, 15:05
Сибскана о Газдане: «Он приходит на подкаст, набухивается в хлам и несет там #####»
9 сентября, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-голкипер владимироского «Торпедо» Марков – игрок «Краснодара». Недавно его выгнали из клуба Второй лиги за интервью перед кубковым матчем с 2Drots
7вчера, 19:03
«Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста». «Салют» ответил своему нападающему, который дал интервью перед кубковым матчем с «Амкалом»
3вчера, 16:42
«Когда я получил травму в матче с ЦСКА, Головин играл жестко, но не специально. Не держу обид». Ари о стычках на поле
2вчера, 14:48
«Не делайте шоу. Если хотят, чтобы Медиалига играла с нами, нужен другой турнир». Главный тренер «Салюта» об участии Медведева в кубковом матче за «Амкал»
5вчера, 12:41
Ари: «Через год-два Медиалига будет на уровне Первой лиги»
2вчера, 11:40
«Пока не будет официального запрета, Федор будет выступать за «БроукБойз». Егоров о слухах об уголовном деле Смолова
1вчера, 09:03
«Могли и третий забивать». Полузащитник ФК «10» об игре с «Краснодаром»
8 сентября, 15:20
Голкипер ФК «10» Бурыченков о матче с «Краснодаром»: «Настраивались только на победу. Чуть-чуть недотерпели, могли даже выиграть»
16 сентября, 19:08
6 и 7 сентября пройдет финал Теннисного клуба. Последний игровой день завершится концертом ZIVERT
16 сентября, 10:06
Слуцкий о хавбеке «Амкала» Шахе: «Рыбус или Идову так не выделяются в Медиалиге. Ты игрок другого уровня»
45 сентября, 20:26