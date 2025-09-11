Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»

Президент «Амкала» Герман Эль Классико похвалил нападающего «Салюта» Давида Гагуа.

«Очень приятный парень. Давид, респект тебе большой. Он еще и забивной: 20 матчей сыграл, 5 мячей забил, 2 голевушечки отдал. 18 лет чуваку. Надеюсь, у тебя все будет топово в профессиональном футболе, но если что, ты знаешь, где нас искать», – заявил президент «Амкала».

Также Герман положительно отозвался о президенте «Салюта» Александре Кокореве: «Президент «Салюта» оказывается тоже клевый мужик. Мне кажется, что сообщение «Салюта» про увольнение Давида – это просто шутка. Постебались над своим же футболистом. Все, что я прочитал, суперположительная реакция».

Ранее вингер «Салюта» рассказал о большом желании сыграть с «Амкалом» и похвалил команду за перформансы. Официальный аккаунт «Салюта» в комментариях шуточно ответил Гагуа: «Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста».

«Амкал» встретится с белгородским «Салютом» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России 11 сентября в 17:00 (мск). Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий». За медиакоманду сыграет 70-летний советник председателя «Зенита» Александр Медведев.

Ари – в «Броуках», Медведев сыграет за «Амкал» – в 70 лет! Медиаклубы готовятся к кубковым матчам