Николай Осипов: «Будет очень круто, если Дзюба на пенсии сыграет за сборную Медиалиги на ЧМ»
Президент МФЛ Николай Осипов хочет видеть Артема Дзюбу в сборной Медиалиги.
«Я с Темой на тему игры за сборную России по медиафутболу пока не разговаривал. У него сейчас важный путь в карьере – футбольный клуб «Акрон». Я пожелаю ему только продолжения и долголетия внутри профессионального футбола.
Но если так совпадет, что на момент проведения нашего первого или второго ЧМ Тема будет уже футболистом на пенсии – пусть он на меня не обидится за эту фразу, – то, конечно, я считаю, это будет очень круто», – сказал президент Медиалиги.
Ранее Дзюба заявлял, что он в Медиалигу – ни ногой.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости