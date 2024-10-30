Николай Осипов: «Будет очень круто, если Дзюба на пенсии сыграет за сборную Медиалиги на ЧМ»

Президент МФЛ Николай Осипов хочет видеть Артема Дзюбу в сборной Медиалиги.

«Я с Темой на тему игры за сборную России по медиафутболу пока не разговаривал. У него сейчас важный путь в карьере – футбольный клуб «Акрон». Я пожелаю ему только продолжения и долголетия внутри профессионального футбола.

Но если так совпадет, что на момент проведения нашего первого или второго ЧМ Тема будет уже футболистом на пенсии – пусть он на меня не обидится за эту фразу, – то, конечно, я считаю, это будет очень круто», – сказал президент Медиалиги .

Ранее Дзюба заявлял , что он в Медиалигу – ни ногой.