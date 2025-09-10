  • Спортс
3

Экс-голкипер владимироского «Торпедо» Марков – игрок «Краснодара». Недавно его выгнали из клуба Второй лиги за интервью перед кубковым матчем с 2Drots

Экс-вратарь «Торпедо» Владимир Марков перешел в «Краснодар».

Бывший вратарь владимирского «Торпедо» Марков подписал профессиональный контракт с «Краснодаром». Соглашение рассчитано на три года. 18-летний Владимир Марков будет выступать за молодежную команду.

Напомним, что в начале августа перед игрой в FONBET Кубке России между «Торпедо» Владимир и 2Drots вратарь команды Второй лиги дал интервью, в котором заявил, что его клуб обыграет медиакоманду.

Позднее Маркова выгнали из основной команды, исключив из командного чата.

Победу в том матче одержали «самураи» (1:0), забив гол на последней минуте.

«До сих пор не верю, что я здесь. Особенно после того, что было во Владимире.

Я безумно счастлив, что нахожусь в лучшей академии страны», – написал футболист. 

Вратаря «Торпедо» убрали из команды – за интервью перед 2Drots. Капитана тоже отстранили

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: сайт «Краснодара»
