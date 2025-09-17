4

Нани о Фергюсоне: «Было страшно, когда он подходил и кричал: «Ты – никто, ты должен делать больше»

Луиш Нани рассказал, каким был Алекс Фергюсон в «МЮ».

«Он был особенным. Всегда, когда он что-то говорил на поле или в раздевалке, ты понимал, что это важно. Он был лидером и все, что он требовал, нам нужно было выполнять.

Культура победителей в «МЮ» была построена им. Он был боссом в клубе. Прекрасный человек, который никогда не хотел и не любил проигрывать. Он передавал это нам, чтобы мы показывали свой максимум каждую игру.

После первого тайма в раздевалке он мог накричать на некоторых игроков, если кто-то, по его мнению, не показывает свой уровень. Пару раз это произошло со мной и это страшно. Он подходит в упор и кричит: «Давай! Ты должен делать больше! Ты – никто».

Он был очень требовательным и понимал лучшие качества каждого из нашей команды», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» сыграл за медийную команду «Альфа-Банка» против «Амкала» (1:3) в матче WINLINE Кубка Лиги. Нани вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти.

Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола

