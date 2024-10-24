«Миша, привет в хате всем мужикам. Крепкого чая бахните там!» Игрок Lit Energy Морозов обратился к Литвину после победы над СКА
Команда блогера обыграла СКА в 1/8 финала (1:0) благодаря автоголу Сергея Обивалина в концовке. В четвертьфинале Lit Energy встретится с «Родиной Медиа».
«Миша, всем мужикам привет в хате от нашей команды. Крепкого чая там бахните за нас, с победой!» – сказал хавбек Lit Energy Константин Морозов после матча.
Также болельщики Lit Energy вывесили на трибуне большой плакат в поддержку блогера: «Миша, родной! Мы с тобой!»
12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре регулярного чемпионата Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.
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Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?
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