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«Миша, привет в хате всем мужикам. Крепкого чая бахните там!» Игрок Lit Energy Морозов обратился к Литвину после победы над СКА

Игроки Lit Energy поддержали Мишу Литвина после выхода в 1/4 финала Кубка Лиги.

Команда блогера обыграла СКА в 1/8 финала (1:0) благодаря автоголу Сергея Обивалина в концовке. В четвертьфинале Lit Energy встретится с «Родиной Медиа».

«Миша, всем мужикам привет в хате от нашей команды. Крепкого чая там бахните за нас, с победой!» – сказал хавбек Lit Energy Константин Морозов после матча.

Также болельщики Lit Energy вывесили на трибуне большой плакат в поддержку блогера: «Миша, родной! Мы с тобой!»

12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре регулярного чемпионата Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

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Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
болельщики
logoСКА Ростов
logoМихаил Литвин
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
Константин Морозов
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