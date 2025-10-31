0

Зимний Кубок Медиалиги пройдет в начале марта. Вероятное место проведения – Кипр

Николай Осипов рассказал подробнее о Зимнем Кубке WINLINE Медиалиги.

«Оптимальное время проведения Зимнего Кубка – начало марта. Я бы очень хотел попробовать провести его на Кипре. Мы там достигли хороших договоренностей с принимающей стороной. Там футбольная страна, есть инфраструктура, потрясающие условия проживания, тренировок и погода.

Ориентировочно это десятые числа марта. Команды смогут воспринять этот турнир как один из основных этапов подготовки к сезону, который в следующем году будет очень долгий.

Это не просто предсезонный турнир, это трофей. Потому что ты обыгрываешь лучших.

Я думаю, будет устоявшейся традицией звать в этот турнир команды, которые заслужили своей активностью за предыдущий год. В первую очередь с точки зрения медиа и развития лиги. Даже у финалистов не будет гарантий присутствия в этом турнире», – рассказал президент Медиалиги.

Ранее Медиалига дважды проводила турнир в межсезонье, который назывался Суперкубком. В 2024 году победителем турнира стала «Родина Медиа», в 2025-м – 2Drots. 

С конца 2025-го Суперкубок будет проходить в конце каждого года. Титул между собой будут разыгрывать победитель сезона Медиалиги и обладатель Кубка Лиги прошедшего года.

Начиная с 2026 года в медиафутболе появится еще один турнир, который будет проводится в межсезонье.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Едим спорт»
