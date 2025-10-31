0

Медиалига потратила более миллиона долларов на организацию матчей в Москве в 2025 году

МФЛ потратила более 1 млн долларов на аренду стадионов в Москве в 2025 году.

Глава WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал, что лига потратила на организацию матчей на стадионах «Зоркий», «Москвич» и в спортивном городке «Лужники» более 1 миллиона долларов в 2025 году.

«Даже если партнер лиги будет давать меньше средств, это никакой урон не нанесет, потому что у нас есть свой стадион.

Расходы лиги на аренду стадионов, на которых мы играли в течение года, составляют выше миллиона долларов. Очевидно, что эти средства будут сэкономлены проведением матчей у себя. Это мы говорим только про матчи на «Зорком», «Москвиче» и в «Лужниках». Суммарно аренда инфраструктуры и организация матчей – свыше миллиона долларов.

Наш стадион будет обходится в разы дешевле с точки зрения эксплуатации. Поэтому мы сохраним приличный бюджет даже в случае проблем у партнеров», – сказал президент Медиалиги.

Cтадион Медиалиги почти готов! Судились с подрядчиком, будет оранжевая вратарская

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Едим спорт»
