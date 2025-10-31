Экс-форвард «Факела» Ивахнов – игрок «Амкала». Нападающий будет поддерживать форму в клубе ближайшие два месяца и сыграет за команду в Суперкубке Медиалиги
Матвей Ивахнов присоединился к «Амкалу» на ближайшие два месяца.
Клуб объявил о подписании 22-летнего нападающего.
Ивахнов сообщил, что перешел в «Амкал» на ближайшие два месяца для поддержания формы. После футболист продолжит карьеру в профессиональном футболе.
Последним клубом форварда стал «Муром» из Второй Лиги. Ранее он выступал за «Факел», «Текстильщик», «Сокол» и другие клубы. На счету нападающего 12 матчей в РПЛ.
В медиафутболе форвард играл за «Амкал» в 2020 году. Также Ивахнов выступал за 2Drots в первом сезоне WINLINE Медиалиги.
Ивахнов сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги 22-23 ноября.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Амкала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости