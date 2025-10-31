Экс-форвард «Факела» Ивахнов – игрок «Амкала». Нападающий будет поддерживать форму в клубе ближайшие два месяца и сыграет за команду в Суперкубке Медиалиги

Матвей Ивахнов присоединился к «Амкалу» на ближайшие два месяца.

Клуб объявил о подписании 22-летнего нападающего.

Ивахнов сообщил, что перешел в «Амкал» на ближайшие два месяца для поддержания формы. После футболист продолжит карьеру в профессиональном футболе.

Последним клубом форварда стал «Муром» из Второй Лиги . Ранее он выступал за «Факел », «Текстильщик », «Сокол » и другие клубы. На счету нападающего 12 матчей в РПЛ .

В медиафутболе форвард играл за «Амкал » в 2020 году. Также Ивахнов выступал за 2Drots в первом сезоне WINLINE Медиалиги .

Ивахнов сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги 22-23 ноября.