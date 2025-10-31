  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Экс-форвард «Факела» Ивахнов – игрок «Амкала». Нападающий будет поддерживать форму в клубе ближайшие два месяца и сыграет за команду в Суперкубке Медиалиги
0

Экс-форвард «Факела» Ивахнов – игрок «Амкала». Нападающий будет поддерживать форму в клубе ближайшие два месяца и сыграет за команду в Суперкубке Медиалиги

Матвей Ивахнов присоединился к «Амкалу» на ближайшие два месяца.

Клуб объявил о подписании 22-летнего нападающего. 

Ивахнов сообщил, что перешел в «Амкал» на ближайшие два месяца для поддержания формы. После футболист продолжит карьеру в профессиональном футболе.

Последним клубом форварда стал «Муром» из Второй Лиги. Ранее он выступал за «Факел», «Текстильщик», «Сокол» и другие клубы. На счету нападающего 12 матчей в РПЛ.

В медиафутболе форвард играл за «Амкал» в 2020 году. Также Ивахнов выступал за 2Drots в первом сезоне WINLINE Медиалиги.

Ивахнов сыграет за «Амкал» в Суперкубке Медиалиги 22-23 ноября.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Амкала»
logoВторая лига Б
logoФакел
logoпремьер-лига Россия
logoСокол
logoТекстильщик
logoАмкал
logoWinline Медиалига
трансферы
logoВторая лига А
logoМуром
трансферы
logoМатвей Ивахнов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
«Перчаточный портрет вратаря РПЛ составить невозможно: все играют в разных. Проще составить автомобильный – очень много «Мерседесов». Спиряков о голкиперах РПЛ
сегодня, 08:40
«Хихантес» Прокопа уступил xBuyer Team в 3-м туре Кингс Лиги. Российский игрок забил, но гол отменили из-за офсайда
вчера, 19:38Видео
Герман Эль Класико: «За Лигой чемпионов, которая поменяла календарь, начинают плотно следить только с финальных стадий»
вчера, 18:22
Николай Осипов: «Я готов пересмотреть позицию по ставкам, если это вопрос развития Медиалиги и клубов»
вчера, 16:15
На финале Кубка Медиалиги в Краснодаре выступят Amirchik, Олег Майами и Limba
вчера, 15:31
Российский медиафутболист Прокоп стал дублером Левандовского на съемках
вчера, 14:11Видео
Кутуз – Крысеве: «Тебе главное, чтобы перед игрой люди полаяли друг на друга»
вчера, 13:25
Акинфеев смотрит Медиалигу: «Мне нравится красный мяч. Все остальное не очень»
вчера, 11:42
Дзюба и Киркоров записали приглашения на финал Кубка Медиалиги: «Есть огромный шанс, что Азамат покинет футбольное пространство»
вчера, 09:11Видео
«Азамат, ты реально замахал. Друзья, по-братски, сходите к нему на футбол». Джиган пригласил на финал Кубка Медиалиги
29 октября, 20:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Ронда совсем поплыла. Холли ей реально сильно голову пробила». Райзен о словах Раузи о Хабибе
22 минуты назад
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16