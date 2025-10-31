Комик Гараев о закрытии хоккейной Медиалиги: «Было ожидаемо, что все развалится»

Айдар Гараев: было ожидаемо, что в хоккейной Медиалиге все развалится.

Комик Айдар Гараев рассказал, почему не будет нового сезона в хоккейной Медиалиге.

– Вы играли в хоккейной Медиалиге. Чем был интересен этот проект?

– Было очень интересно. Для меня, в первую очередь, это возможность прикоснуться к большому спорту. Я играл на любительском уровне, а здесь мне предложили играть на турнире, где есть обладатели Кубка Гагарина, чемпионы мира и участники Олимпийских игр. Плюс именитые футболисты, умеющие играть в хоккей. Для меня было очень интересно попасть в круг к этим крутым спортсменам. Раньше я следил за ними по «ящику», а они – бац и тут.

Я офигел просто, когда стою на вбрасывании перед началом матча, поднимаю голову, а напротив меня стоит Максим Афиногенов . Это просто легенда российского хоккея. Я никогда в жизни не думал, что буду с ним на одном льду. За этими впечатлениями люди туда и шли.

– Будет ли третий сезон Медиалиги?

– Я думаю, что нет. Пока что об этом даже разговоров нет, и вряд ли быстро что-то изменится. Это очень сложный процесс, и он изначально был организован неправильно. Поэтому все развалилось, и это было ожидаемо.

– Что мешало развитию?

– Не хочу никого обижать, но организация была, скажем так, странная. Вопросами регламента и самой игры занимались ребята, которые всю жизнь были в футболе. Я считаю, что это некорректно и неправильно.

Изначально разговор был такой, что Медиалигу будут делать совместно с нашим продакшеном, чтобы мы друг друга слышали, корректировали что-то. Дело в том, что хоккей – очень тяжелая для понимания игра. А Медиалигу сделали еще более непонятной, ввели туда еще кучу настроек ненужных абсолютно.

Мы договаривались о том, что мы будем делать все сообща и со всеми советоваться, но в какой-то момент с нами перестали разговаривать и даже отвечать на вопросы. Когда твои предложения улетают в пустоту, а потом тебе и вовсе перестают отвечать на вопросы… Вот, собственно, к чему это привело – к концу Медиалиги. Но это крутая движуха была, и если бы ее сделать правильно, то было бы очень неплохо, – сказал комик.