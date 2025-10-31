  • Спортс
Медведева записала приглашение на финал Кубка Медиалиги: «Не подумайте, что Азамат попросил меня и всех, кто записывает подобные видео, это сделать»

Евгения Медведева: приглашаю всех на финал Кубка Медиалиги.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева записала видеоприглашение на финал WINLINE Кубка Медиалиги.

«Все, кто живет в Краснодаре. В вашем городе 3 ноября пройдет финал Медиалиги по футболу, куда так хотел пробиться Азамат Мусагалиев со своей командой «Десяткой».

Не подумайте, что Азамат меня попросил записать это видео. И всех, кто записывает подобные видео, Азамат тоже не просил.

Мы просто все ни с того ни с сего решили пригласить вас на финал Медиалиги. Просто все так раз и решили вас пригласить», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Ранее приглашения на финал Кубка Лиги записали Артем Дзюба, Валерий Карпин, Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Джиган и другие. 

ФК «10» Азамата Мусагалиева и «СиндЕкат» из Екатеринбурга сыграют в финале Кубка Лиги на стадионе академии ФК «Краснодар» 3 ноября. На финале выступят Amirchik, Олег Майами и Limba. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

«Десятка» Мусагалиева – впервые в финале! C ударом локтем и спорным пенальти

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
