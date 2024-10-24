СКА и Lit Energy борются за выход в четвертьфинал Кубка Лиги
СКА играет против Lit Energy в 1/8 финала Winline Кубка Лиги.
24 октября, четверг
СКА – Lit Energy, начало в 18:00
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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