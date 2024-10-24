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СКА и Lit Energy борются за выход в четвертьфинал Кубка Лиги

СКА играет против Lit Energy в 1/8 финала Winline Кубка Лиги.

24 октября, четверг

СКА – Lit Energy, начало в 18:00

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoСКА Ростов
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
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