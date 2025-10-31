«Ронда совсем поплыла. Холли ей реально сильно голову пробила». Райзен о словах Раузи о Хабибе

Президент «Броуков» Райзен высказался о словах Ронды Раузи о Хабибе Нурмагомедове.

Ранее Раузи заявила , что «единственная причина, почему фанаты боготворят Хабиба Нурмагомедова – это то, что он завершил карьеру до того, как достиг своего предела».

«Ронда совсем поплыла. Ей Холли реально сильно голову пробила. Говорит, что единственное, из-за чего уважают Хабиба, это его уход без поражения и то, что он не запустил свой лимит до максимума.

Ну, она мне всегда не нравилась. Мадам сделала карьеру, избивая людей с улицы. Когда в спорт пришли спортсмены, ей сразу снесли ее стрик из побед над булками, и она быстро закончила. По факту она продукт Даны. Ее слова нельзя воспринимать серьезно», – заявил президент «БроукБойз ».