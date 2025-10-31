6

«Ронда совсем поплыла. Холли ей реально сильно голову пробила». Райзен о словах Раузи о Хабибе

Президент «Броуков» Райзен высказался о словах Ронды Раузи о Хабибе Нурмагомедове.

Ранее Раузи заявила, что «единственная причина, почему фанаты боготворят Хабиба Нурмагомедова – это то, что он завершил карьеру до того, как достиг своего предела».

«Ронда совсем поплыла. Ей Холли реально сильно голову пробила. Говорит, что единственное, из-за чего уважают Хабиба, это его уход без поражения и то, что он не запустил свой лимит до максимума.

Ну, она мне всегда не нравилась. Мадам сделала карьеру, избивая людей с улицы. Когда в спорт пришли спортсмены, ей сразу снесли ее стрик из побед над булками, и она быстро закончила. По факту она продукт Даны. Ее слова нельзя воспринимать серьезно», – заявил президент «БроукБойз».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Райзена
logoХабиб Нурмагомедов
logoРонда Раузи
logoБроукБойз
logoUFC
logoWinline Медиалига
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoХолли Холм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Раузи раскритиковала фанатов ММА: «Стоит бойцу проиграть, как от него тут же отворачиваются. Так было с Сильвой, так было с Емельяненко»
вчера, 17:45
«Аспиналл понимал, что с разбитым носом будет сложно драться, и сделал самый рациональный выбор – сдался. У него нет сэведж менталити». Райзен об исходе главного события UFC 321
26 октября, 12:55
Главные новости
Зимний Кубок Медиалиги пройдет в начале марта. Вероятное место проведения – Кипр
сегодня, 14:02
Экс-форвард «Факела» Ивахнов – игрок «Амкала». Нападающий будет поддерживать форму в клубе ближайшие два месяца и сыграет за команду в Суперкубке Медиалиги
сегодня, 10:52
«Перчаточный портрет вратаря РПЛ составить невозможно: все играют в разных. Проще составить автомобильный – очень много «Мерседесов». Спиряков о голкиперах РПЛ
сегодня, 08:40
«Хихантес» Прокопа уступил xBuyer Team в 3-м туре Кингс Лиги. Российский игрок забил, но гол отменили из-за офсайда
вчера, 19:38Видео
Герман Эль Класико: «За Лигой чемпионов, которая поменяла календарь, начинают плотно следить только с финальных стадий»
вчера, 18:22
Николай Осипов: «Я готов пересмотреть позицию по ставкам, если это вопрос развития Медиалиги и клубов»
вчера, 16:15
На финале Кубка Медиалиги в Краснодаре выступят Amirchik, Олег Майами и Limba
вчера, 15:31
Российский медиафутболист Прокоп стал дублером Левандовского на съемках
вчера, 14:11Видео
Кутуз – Крысеве: «Тебе главное, чтобы перед игрой люди полаяли друг на друга»
вчера, 13:25
Акинфеев смотрит Медиалигу: «Мне нравится красный мяч. Все остальное не очень»
вчера, 11:42
Ко всем новостям
Последние новости
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06