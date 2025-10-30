Николай Осипов: «Я готов пересмотреть позицию по ставкам, если это вопрос развития Медиалиги и клубов»
Николай Осипов высказался о возможном появлении ставок в WINLINE Медиалиге.
«Мне кажется, что должны быть максимально простые ставки: победа/поражение, фора, тотал, будет ли серия буллиталити. Простые события, в которых достаточно легко попробовать себя.
Как это интегрировать в медиафутбол? Если мы идем к такому серьезному шагу, то это должно быть коллективное решение всех команд закрытой лиги. Сейчас рано об этом думать. Нужно услышать аргументы за/против и послушать все стороны. Если это вопрос развития лиги и клубов, то я готов пойти навстречу и пересмотреть свою позицию».
Ранее Осипов заявил, что «пока он в лиге – ставок не будет».
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
