Николай Осипов: «Я готов пересмотреть позицию по ставкам, если это вопрос развития Медиалиги и клубов»

Николай Осипов высказался о возможном появлении ставок в WINLINE Медиалиге.

«Мне кажется, что должны быть максимально простые ставки: победа/поражение, фора, тотал, будет ли серия буллиталити. Простые события, в которых достаточно легко попробовать себя.

Как это интегрировать в медиафутбол? Если мы идем к такому серьезному шагу, то это должно быть коллективное решение всех команд закрытой лиги. Сейчас рано об этом думать. Нужно услышать аргументы за/против и послушать все стороны. Если это вопрос развития лиги и клубов, то я готов пойти навстречу и пересмотреть свою позицию».

Ранее Осипов заявил , что «пока он в лиге – ставок не будет».

