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Фанат ЦСКА Маугли, которого ударил Литвин, арестован на 13 суток. Он скандировал «Литвин – пидорас» на трибуне

Фаната ЦСКА Маугли арестовали на 13 суток.

12 октября блогер Михаил Литвин ударил Маугли на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0).

В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка», в СКА он отвечает за коммуникацию с болельщиками.

«Единственное [в чем я виноват], я ругался матом, да. Ни в каких других действиях не участвовал. Признаю то, что ругался матом. Полностью раскаиваюсь. Посмотрите видео, вот я стою, улыбаюсь, больше я ничего не делал», – заявил Маугли на суде.

Плынина, как и Литвина, арестовали на 13 суток.

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Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?  

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Mash
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