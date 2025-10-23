Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
Константин Клюшев заявил, что «Акрон» готов сыграть против медиакоманды.
– Возможен ли матч между «Акроном» и командой WINLINE Медиалиги?
– Всегда с большим удовольствием. Почему бы и нет.
В паузу на матчи сборной? Если будет такое предложение, конечно, да. Но пока не обсуждали.
– Почему вам было бы это интересно?
– Медийный футбол – достаточно популярная история, так или иначе приковывающая интерес. Мы молодой, звонкий клуб, который стремится идти в ногу со временем, – сказал генеральный директор «Акрона»
