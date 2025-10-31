«Перчаточный портрет вратаря РПЛ составить невозможно: все играют в разных. Проще составить автомобильный – очень много «Мерседесов». Спиряков о голкиперах РПЛ

Евгений Спиряков рассказал, что у вратарей РПЛ влияет на выбор экипировки.

«Перчаточный портрет вратаря РПЛ составить невозможно: все играют в разных моделях. Проще составить автомобильный портрет – очень много «Мерседесов». С перчатками сложнее.

Когда я только начал общаться с профи, у меня в голове сломалась парадигма. Думал, что они про перчатки знают больше всех. Первое время я хотел показать, какой я профи, давил терминами – Roll Finger, Negative Cut, Flat Palm. А они вообще меня не понимали. Они зарабатывают футболом, но знать типы кроя им точно не надо.

Еще оказалось, что на выбор экипировки вратарей влияют привычки и приметы.

Фролов долгое время отказывал Adidas – по контракту ему пришлось бы играть не только в перчатках, но в новой модели бутс, а он любит старую.

В РПЛ есть вратарь, которому нравится Spire – постоянно говорит мне, что ему удобно, что он избавился от других моделей. Но играет только в Puma . Он сам толком даже не знает, почему. Видимо, вопрос привычки. Но у меня нет вопросов к нему. Если бы я ему платил – да. Но у нас все понятийно.

Это психология. Тренеры редко объясняют, почему посадили игрока в запас. И иногда футболисты сетуют, что потеряли место в составе из-за экипировки. Даже Эдерсон несколько сезонов играл в одних подтрусниках», – сказал основатель бренда Spire , экс-голкипер «Амкала».

