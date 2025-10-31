  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Перчаточный портрет вратаря РПЛ составить невозможно: все играют в разных. Проще составить автомобильный – очень много «Мерседесов». Спиряков о голкиперах РПЛ
4

«Перчаточный портрет вратаря РПЛ составить невозможно: все играют в разных. Проще составить автомобильный – очень много «Мерседесов». Спиряков о голкиперах РПЛ

Евгений Спиряков рассказал, что у вратарей РПЛ влияет на выбор экипировки.

«Перчаточный портрет вратаря РПЛ составить невозможно: все играют в разных моделях. Проще составить автомобильный портрет – очень много «Мерседесов». С перчатками сложнее.

Когда я только начал общаться с профи, у меня в голове сломалась парадигма. Думал, что они про перчатки знают больше всех. Первое время я хотел показать, какой я профи, давил терминами – Roll Finger, Negative Cut, Flat Palm. А они вообще меня не понимали. Они зарабатывают футболом, но знать типы кроя им точно не надо.

Еще оказалось, что на выбор экипировки вратарей влияют привычки и приметы.

Фролов долгое время отказывал Adidas – по контракту ему пришлось бы играть не только в перчатках, но в новой модели бутс, а он любит старую.

В РПЛ есть вратарь, которому нравится Spire – постоянно говорит мне, что ему удобно, что он избавился от других моделей. Но играет только в Puma. Он сам толком даже не знает, почему. Видимо, вопрос привычки. Но у меня нет вопросов к нему. Если бы я ему платил – да. Но у нас все понятийно.

Это психология. Тренеры редко объясняют, почему посадили игрока в запас. И иногда футболисты сетуют, что потеряли место в составе из-за экипировки. Даже Эдерсон несколько сезонов играл в одних подтрусниках», – сказал основатель бренда Spire, экс-голкипер «Амкала».

Почему Акинфеев никогда не сыграет в перчатках Сафонова? Тонкости экипировки топ-вратарей

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Фролов
Spire
logoWinline Медиалига
logoЕвгений Спиряков
logoАмкал
logoКрылья Советов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Почему Акинфеев никогда не сыграет в перчатках Сафонова? Тонкости экипировки топ-вратарей
вчера, 13:14
«Мне все тяжелее смотреть полные игры, да и онлайн подупал – это логично. За десятки матчей только парочка была интересной». Спиряков о Медиалиге
26 октября, 10:11
Главные новости
«Хихантес» Прокопа уступил xBuyer Team в 3-м туре Кингс Лиги. Российский игрок забил, но гол отменили из-за офсайда
вчера, 19:38Видео
Герман Эль Класико: «За Лигой чемпионов, которая поменяла календарь, начинают плотно следить только с финальных стадий»
вчера, 18:22
Николай Осипов: «Я готов пересмотреть позицию по ставкам, если это вопрос развития Медиалиги и клубов»
вчера, 16:15
На финале Кубка Медиалиги в Краснодаре выступят Amirchik, Олег Майами и Limba
вчера, 15:31
Российский медиафутболист Прокоп стал дублером Левандовского на съемках
вчера, 14:11Видео
Кутуз – Крысеве: «Тебе главное, чтобы перед игрой люди полаяли друг на друга»
вчера, 13:25
Акинфеев смотрит Медиалигу: «Мне нравится красный мяч. Все остальное не очень»
вчера, 11:42
Дзюба и Киркоров записали приглашения на финал Кубка Медиалиги: «Есть огромный шанс, что Азамат покинет футбольное пространство»
вчера, 09:11Видео
«Азамат, ты реально замахал. Друзья, по-братски, сходите к нему на футбол». Джиган пригласил на финал Кубка Медиалиги
29 октября, 20:55Видео
Карпин записал видеоприглашение на финал Кубка Медиалиги: «Можете сходить на финал этой Медийной лиги? А то Азамат меня уже задолбал»
29 октября, 18:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
29 октября, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
29 октября, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06