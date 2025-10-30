  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Герман Эль Класико: «За Лигой чемпионов, которая поменяла календарь, начинают плотно следить только с финальных стадий»
35

Герман Эль Класико: «За Лигой чемпионов, которая поменяла календарь, начинают плотно следить только с финальных стадий»

Герман высказался об изменении формата Лиги чемпионов.

– А как тебе история с увеличением количества сборных, которые допущены? Оно надо было вообще?

– Ну, как будто бы для заработка этих сборных – да, а для зрителя – конечно, нет! Конечно, сложно стало. Даже лигу чемпионов, которая поменяла календарь, и я просто замечаю, что обыденный зритель вообще не понимает, как следить, и начинают прямо плотно следить только за финальными стадиями, когда уже «о, полуфинал!», мы понимаем, ну, четверть финала мы знаем.

А вот эти групповые этапы, где каждый играет с каждым, вообще никто не понимает, как следить! И я боюсь, что чемпионат мира вот в таком количестве команд может превратиться в то, что очень много будет просто скучных матчей, без каких-то там результативных, без звезд на поле, скажем так.

Но зато тут есть как бы хорошая сторона, что, скорее всего, все лидеры, они как бы при таком раскладе выиграют своих оппонентов, более слабые сборные, и мы увидим их там, в верхних этапах. Но, с другой стороны, цена ошибки намного возрастает, и это интересно, когда какая-нибудь звездная команда, которой вообще пророчили чуть ли не чемпионство, вылетает на ранней стадии. Вот это суперобсуждаемо, интересно, и за этим сильно следят!

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Европа Плюс
logoWinline Медиалига
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoЛига чемпионов УЕФА
logoчемпионат мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Герман о Lotus Music: «А логично ли брать в турнир команды, которые создаются исключительно под сезон?»
17 октября, 17:29
Герман об уходе Жабборова: «Через год-полтора он может быть лучшим в лиге. Но у нас этого времени нет»
12 октября, 20:16
Главные новости
«Хихантес» Прокопа уступил xBuyer Team в 3-м туре Кингс Лиги. Российский игрок забил, но гол отменили из-за офсайда
сегодня, 19:38Видео
Николай Осипов: «Я готов пересмотреть позицию по ставкам, если это вопрос развития Медиалиги и клубов»
сегодня, 16:15
На финале Кубка Медиалиги в Краснодаре выступят Amirchik, Олег Майами и Limba
сегодня, 15:31
Российский медиафутболист Прокоп стал дублером Левандовского на съемках
сегодня, 14:11Видео
Кутуз – Крысеве: «Тебе главное, чтобы перед игрой люди полаяли друг на друга»
сегодня, 13:25
Акинфеев смотрит Медиалигу: «Мне нравится красный мяч. Все остальное не очень»
сегодня, 11:42
Дзюба и Киркоров записали приглашения на финал Кубка Медиалиги: «Есть огромный шанс, что Азамат покинет футбольное пространство»
сегодня, 09:11Видео
«Азамат, ты реально замахал. Друзья, по-братски, сходите к нему на футбол». Джиган пригласил на финал Кубка Медиалиги
вчера, 20:55Видео
Карпин записал видеоприглашение на финал Кубка Медиалиги: «Можете сходить на финал этой Медийной лиги? А то Азамат меня уже задолбал»
вчера, 18:26Видео
«Осталось записать приглашение от Олега Монгола, и можно говорить, что прошел игру». Президент «Титана» Зуев о прогреве финала Кубка Лиги
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Стогниенко позвал на финал Кубка Медиалиги: «Вася Маврин сказал, что обязательно нужно поболеть за «СиндЕкат»
вчера, 20:57Видео
ФК «10» или «СиндЕкат» сыграют в следующем розыгрыше Кубка России
вчера, 17:58
Кузнецов о своем будущем: «Рассматриваю клубы, которые будут претендовать на повышение в классе»
28 октября, 19:15
Николай Осипов: «Пока я в Медиалиге – ставок не будет»
26 октября, 17:40
«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
26 октября, 13:38
Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»
24 октября, 16:45
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
23 октября, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06