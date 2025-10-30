Герман Эль Класико: «За Лигой чемпионов, которая поменяла календарь, начинают плотно следить только с финальных стадий»

Герман высказался об изменении формата Лиги чемпионов.

– А как тебе история с увеличением количества сборных, которые допущены? Оно надо было вообще?

– Ну, как будто бы для заработка этих сборных – да, а для зрителя – конечно, нет! Конечно, сложно стало. Даже лигу чемпионов, которая поменяла календарь, и я просто замечаю, что обыденный зритель вообще не понимает, как следить, и начинают прямо плотно следить только за финальными стадиями, когда уже «о, полуфинал!», мы понимаем, ну, четверть финала мы знаем.

А вот эти групповые этапы, где каждый играет с каждым, вообще никто не понимает, как следить! И я боюсь, что чемпионат мира вот в таком количестве команд может превратиться в то, что очень много будет просто скучных матчей, без каких-то там результативных, без звезд на поле, скажем так.

Но зато тут есть как бы хорошая сторона, что, скорее всего, все лидеры, они как бы при таком раскладе выиграют своих оппонентов, более слабые сборные, и мы увидим их там, в верхних этапах. Но, с другой стороны, цена ошибки намного возрастает, и это интересно, когда какая-нибудь звездная команда, которой вообще пророчили чуть ли не чемпионство, вылетает на ранней стадии. Вот это суперобсуждаемо, интересно, и за этим сильно следят!