«Хихантес» Прокопа сыграет против xBuyer Team в 3-м туре Кингс Лиги

Михаил Прокопьев сыграет за «Хихантес» против xBuyer Team в 3-м туре Кингс Лиги.

Напомним, 23-летний полузащитник дебютировал в Кингс Лиге против ФК «Скалл» Марсело в прошлом туре (6:4). Прокоп стал первым российским футболистом в лиге Жерара Пике.

Россиянин выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро.

Президентами xBuyer Team являются два брата блогера. На их ютуб-канале xBuyer 5,88 млн подписчиков.

Кингс Лига, 3-й тур

30 октября, четверг

«Хихантес» – xBuyer Team. Начало – в 21:30.

Матч пройдет в Барселоне на «КУПРА Арене».

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

