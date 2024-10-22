Мусагалиев о матче «Спартака» с ФК «10»: «Болею этой мечтой – сыграть с любимым клубом»

Азамат Мусагалиев высказался о потенциальном матче «Спартак» – ФК «10».

– Может, «Спартаку» стоит тоже сыграть против вашей медийной команды? «Краснодар» вот сыграл, и результаты пошли.

– Я думаю, сейчас «Спартак» занят более важными проблемами, чем отвлечение на комиков. Но, конечно, я до сих пор болею этой мечтой – сыграть с любимым клубом. Почему нет?

– Выйдете на поле, если матч случится?

– Нет, я все-таки, как руководитель, отдал бы предпочтение более профессиональным ребятам. Потому что для меня это момент развлечения, а для моих футболистов – это мечта. Я склонен к тому, чтобы каждый занимал свое место, – сказал президент ФК «10».

В сентябре ФК «10» сыграл товарищеский матч с «Краснодаром» (2:4). Игра прошла в Краснодаре на основной арене «быков». Встречу посетили 20 555 зрителей.

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