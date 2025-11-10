10

«Приходится срываться на всех подряд с горящим очком». Сибскана о Станковиче

Сибскана подставил фразы из «Кровь и бетон» к интервью Станковича.

Экс-капитан «Амкала» высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче, который после победы над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ накричал на журналиста во флэш-зоне.

«Когда очень хочешь чтобы и тебя уволили, но команда второй матч подряд выигрывает. Приходится срываться на всех подряд с горящим очком», – написал Сибскана.

Комментарий Сибскана сопроводил видео интервью Станкович после матча с «Ахматом» с подложными местными фразами из фильма «Кровь и бетон».

Напомним, тренер поссорился с корреспондентом «Матч ТВ» Адамом Ахмадовым после вопроса о выкриках в адрес судьи.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Сибсканы
