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20 555 зрителей пришли на матч «Краснодар» – ФК «10». В этом сезоне клуб собирал больше только с ЦСКА

20 555 зрителей посетили товарищеский матч «Краснодар» – ФК «10»

Это третий результат сезона-2024/25 для стадиона. Рекорд установлен в матче 4-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (27 496 зрителей). Второй показатель – в матче Фонбет Кубка России с ЦСКА (23 155 зрителей). 

Изначально матч должен был пройти на стадионе академии «Краснодар», но позже его перенесли на основную арену клуба.

Хозяева обыграли медиафутбольную команду – 4:2.

ФК «10» – команда комика Азамата Мусагалиева. Он лично договорился о матче с Сергеем Галицким.

Лучший форвард медиафутбола, эпичный вылет в 1/8 и любовь Мусагалиева. Кто сегодня сыграл с «Краснодаром»? 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoКраснодар
logoСергей Галицкий
logoCтадион Краснодар
товарищеские матчи (прочее)
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
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