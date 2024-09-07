20 555 зрителей пришли на матч «Краснодар» – ФК «10». В этом сезоне клуб собирал больше только с ЦСКА
20 555 зрителей посетили товарищеский матч «Краснодар» – ФК «10»
Это третий результат сезона-2024/25 для стадиона. Рекорд установлен в матче 4-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (27 496 зрителей). Второй показатель – в матче Фонбет Кубка России с ЦСКА (23 155 зрителей).
Изначально матч должен был пройти на стадионе академии «Краснодар», но позже его перенесли на основную арену клуба.
Хозяева обыграли медиафутбольную команду – 4:2.
ФК «10» – команда комика Азамата Мусагалиева. Он лично договорился о матче с Сергеем Галицким.
Лучший форвард медиафутбола, эпичный вылет в 1/8 и любовь Мусагалиева. Кто сегодня сыграл с «Краснодаром»?
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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